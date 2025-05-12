Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak gerçekleştirilen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında, satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi zanlı olarak tutuklandı.