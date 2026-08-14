İnönü’de düzenlenen “Kurt İni” operasyonunda 1 kilo 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 18.30 sıralarında ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, söz konusu maddeyi tasarruflarında bulunduran O.G.K. (E-21) ile Y.Ö. (E-22) tutuklandı.

- Lefkoşa’da bin 574 yeşil reçeteye tabi hap

Lefkoşa’da dün saat 16.00 sıralarında devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, bir marketin araç park yerinde şüpheli gördükleri Ö.D.’nin (E-18) kullandığı araçta yeşil reçeteye tabi 165 hap ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında meseleyle bağlantılı S.G.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi 9 hap, Y.T.’nin (E-27) kaldığı ikametgahta ise bin 400 yeşil reçeteye tabi hap bulundu. Söz konusu üç kişi tutuklandı.

-Girne’de metamfetamin

Öte yandan Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin B.G. (E-32) ile N.P.’nin (K-34) kaldığı ikametgahta yaptığı aramada yaklaşık 6 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve cam pipo ele geçirildi. B.G. ile N.P. tutuklandı.

- Gönyeli ve Türkmenköy’de de uyuşturucu ele geçirildi

Gönyeli’de rögar içerisinden aldığı çantayla olay yerinden kaçmaya çalıştığı belirtilen E.A.’nın (E-20) tasarrufunda yaklaşık 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Türkmenköy’de ise İ.M.’nin (E-22) kaldığı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. E.A. ile İ.M. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.



