Alagadi 3 Plajı’nda önceki gün güneşlendiği sırada aniden rahatsızlanan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Vedat Belen’in (E-69) ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı bildirildi.

Polis açıklamasında, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği kaydedildi.

-Çalıştığı şirketin parasını çalan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.Y’nin (K-51), 3 Kasım 2025 tarihinde şirkete ait yurtta konaklaması için bir şahısla yaptığı sözleşme karşılığında temin ettiği 4 bin 200 ABD dolarını şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.