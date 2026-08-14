Alagadi 3 Plajı’nda önceki gün güneşlendiği sırada aniden rahatsızlanan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Vedat Belen’in (E-69) ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı bildirildi.
Polis açıklamasında, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği kaydedildi.
-Çalıştığı şirketin parasını çalan şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan S.Y’nin (K-51), 3 Kasım 2025 tarihinde şirkete ait yurtta konaklaması için bir şahısla yaptığı sözleşme karşılığında temin ettiği 4 bin 200 ABD dolarını şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı
Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.