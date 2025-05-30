Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde müstahdem tarafından sirkat suçundan yargılanan Mehmet Gürler, hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Yargıç, Lefkoşa’da bir nakliye şirketinde çalışan sanığın işyeri adına tahsil ettiği 7 bin 300 TL’yi çaldığını belirtti. Yargıç, sanığın 2011 yılında işlemiş olduğu suçtan sonra yurt dışına gittiğini, 30 Aralık 2024 tarihinde ülkeye geri gelirken Girne Turizm Limanında tutuklandığını açıkladı.

Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü ve oldukça yaygınlaşan bir suç olduğunu kaydetti. Yargıç, sanığın şoför olarak çalıştığı iş yerinden 2011 yılında o günün parasına göre 7 bin 300 TL çaldığını açıkladı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, oybirliği ile 1 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.