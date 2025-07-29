Polis'ten verilen bilgiye göre, 63 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan operasyon sonucunda zanlı olarak görülen E.N.I.(E-27), N.N.I.(E-24), A.M.U.F.(E-24) ve J.M.H.(K-22) tutuklandı.

-Ülkede izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı.

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutukladı.

-3 kişi sarhoşken rahatsızlık vermekten tutuklandı

Alsancak Lapta ve Girne'de sarhoş halde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan 3 kişi tutuklandı.

Alsancak’ta A.A.(K-54), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada (nefes örneği vermeyi reddetti), Lapta’da H.M. (E-41) 99 mlgr alkollü içki tesiri altında ve Girne’de B.G.(K-23) ise 173 mlgr alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

-İzinsiz müzik yayını yapan iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne’de bir restoranda, 00.50 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrolde yetkili makamdan izinsiz ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi K.H.(E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı.