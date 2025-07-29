- Güzelyurt’ta arazi yangını

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.20 sıralarında, Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerindeki bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık 2,5 dönüm arazi içerisindeki 250 metre uzunluğunda damlama sulama lastiği, 100 metre sulama hortumu, bir adet 75 mm’lik klapeli başlık, iki alıç ve dört akasya ağacı yandı.

- Çatalköy’de inşaat alanında yangın

Aynı gün saat 19.30 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde yapımı süren bir otel inşaatında çıkan yangında ise, 14 alüminyum dolap kapısı, üç ahşap yangın dolap kapısı, 10 adet 25 metrelik makaralı yangın hortumu, 11 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi toz yangın söndürücü, çeşitli ebatlarda toplam 66 adet PVC boru ile bir kapı yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Yayla’da araç yangını

Öten yandan, bugün saat 01.20 sıralarında Yayla köyünde, park halindeki EJ 592 plakalı araçta yangın çıktı.

Muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın araç sahibi tarafından söndürülürken, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar zarar gördü.

Her üç olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.