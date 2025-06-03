İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından dün aracında ve ikametgahında yapılan aramada gümrüksüz ürünler tespit edilen V.S. (E-38) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.00 sıralarında İskele'de V.S'nin evinde ve aracında yapılan aramada gümrüksüz olduğu tespit edilen 26 adet elektronik sigara, 51 adet likit ve 16 adet likit filtresi ele geçirildi.

- İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklu

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet izni olmadan kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.