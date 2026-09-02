Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen kontrollerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00-18.00 arasında Gönyeli Atatürk Caddesi ve Alayköy Ağıllar bölgesinde gerçekleştirdikleri muhaceret kontrolleri sırasında 5 kişiyi “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan tutukladıklarını söyledi. Polis, tutuklanan MD Muktarul İslam’ın 23 Haziran 2026’dan bu yana 66 gün, MD Kawsar Ali’nin 24 Haziran 2026’dan bu yana 65 gün, Kandolo Otshudi’nin 23 Mart 2022’den bu yana 1.619 gün, Muhammad Ahmad Mushtaq’ın2 Temmuz 2026’dan bu yana 57 gün, Aziz Ul Rehman Usama’nın 15 Haziran 2026’dan bu yana 74 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 29 Ağustos 2026’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, Muhaceret Dairesi’nden alınması gereken ifadeler ve ihraç işlemlerinin tamamlanması için zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Lefkoşa’da tutuklanan zanlılar hakkındaki olguları ise polis memuru Serhan Yıldıran aktardı. Polis memuru Yıldıran, 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da yaptıkları muhaceret kontrolünde 6 kişiyi yakaladıklarını söyledi. Polis, tutuklanan Salma El-Asrı’nin 29 Kasım 2025’ten beri 272 gün, Albet Junior Mbaıgolmem’in 29 Kasım 2025’ten beri 272 gün, Zeeshan Ali’nin 25 Ağustos 2026’dan beri 3 gün, Quadri Keali Yusuf’un 29 Kasım 2022’den beri 1.368 gün, Shahzad Ali’nin 18 Temmuz 2026’dan beri 42 gün, Muhammad Javed Iqbal’nin 7 Ağustos 2026 tarihinden itibaren toplam 21 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların 29 Ağustos 2026’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar 3’er gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlıların serbest bırakılmaları halinde aynı suçu işlemeye devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma amaçlı 8’er gün daha tutuklu kalmasına, Aziz Ul Rehman Usama’nın izinsiz çalıştığı iş yeriyle ilgili soruşturma başlatılmasına emir verdi.