Girne’de önceki gün öğle saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen 27 yaşındaki Sergen Ateş, rutin kontroller için limanda görev yapan Narkotik polisi ve detektör köpeği görünce paniğe kapıldı. Tasarrufunda bulunan 20 adet uyuşturucu hapları atarak kaçmaya çalışan zanlı suçüstü tutuklandı ve dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlı Ateş’in ülkede çalışma izinli olduğunu belirterek tasarrufunda bulunan uyuşturucu hapların analize gönderildiğini kaydetti. Polis, Ateş’in 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.