Terfi eden polislere rütbeleri önceki akşam düzenlenen törende takıldı.

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından terfi ettirilen 168 polis mensubu için önceki akşam Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, terfilerin bir kurumda en önemli motivasyon unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, yapılan terfilerle Polis örgütünde verimliliğin ve halka hizmet seviyesinin arttığını vurguladı.

Çağdaş, demokratik ve insan haklarına saygılı anlayışla görev yapan polis mensuplarının, karşılaşacakları her zorluğun üstesinden başarıyla geleceğine inanç belirten Kuni, terfi eden tüm personele sağlık, mutluluk ve başarı dileyerek, terfilerin Polis Teşkilatına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, rütbe takma merasiminin ardından Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası’nın (POLKESTRA) sunduğu müzik dinletisi ve ikram ile sona erdi.

Öte yandan önceki gün düzenlenen tören ile Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla; 13 Haziran tarihinden itibaren Polis Müdürlüğü'ne 12, İtfaiye Müdürlüğü'ne 1; 24 Haziran tarihinden itibaren ise Polis Müdür Muavinliğine 12, Polis Başmüfettişliğine 9, Polis Müfettişliğine 20, Polis Müfettiş Muavinliğine 23, İtfaiye Müfettiş Muavinliğine 1, Polis Çavuşluğuna 85 ve İtfaiye Çavuşluğuna 5 kişi olmak üzere 168 personel bir üst rütbeye terfi etti.