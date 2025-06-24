Polis Teşkilatının halk ile bütünleşmesi ve polis birimlerinin tanıtımı amacıyla, Polis Örgütünün Kuruluşunun 61. Yıldönümü dolayısıyla üçüncü kez düzenlenecek “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği” bu yıl 27 Haziran Cuma Girne’de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi Dallas Büfe Önlerinde yapılacak.

Polis Özel Harekat Müdürlüğü personelinin saat 19.00’da denizde gerçekleştireceği operasyonun ardından yine Özel Harekat Müdürlüğü ile İtfaiye Personelinin karada yüksekten iniş ve adam kurtarma operasyonları yer alacak.

Girne Antik Limanda Dallas Büfe ile Turizm Tanıtım Ofisi önlerinde oluşturulacak Polis Birimleri Stantları ile etkin gösterilerin yanı sıra halktan gelecek sorular alanlarında uzman polislerimiz tarafından cevaplandırılacak.

Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) saat 21.00’de halka açık konser verecek.