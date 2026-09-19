Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, Anadolu’nun geleneksel el sanatlarından örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Üç gün sürecek program kapsamında serginin yanı sıra tel kırma ve tel sarma atölyesi de gerçekleştirilecek.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 22 Eylül Salı günü saat 18.00’de sergi açılışıyla başlayacak. Açılışta Karadeniz yöresine özgü ikramlar konuklara sunulacak.

Programın ikinci gününde, 23 Eylül Çarşamba günü 11.00-13.00 saatleri arasında tel kırma ve tel sarma atölyesi düzenlenecek. Katılımcılar, geleneksel el sanatlarının yapım aşamalarını yakından görme ve uygulama imkânı bulacak.

Geleneksel Türk el sanatlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanıtılması, kültürel mirasın farklı kuşaklarla buluşturulması ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanan etkinlik, tüm halkın katılımına açık olacak.