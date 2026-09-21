Avrupa Hareketlilik Haftası Programı, yarın “Herkes için Hareketlilik: Kentsel Hareketliliğin Geleceği Paneli” ile sona erecek.

KTÖS Konferans Salonu'nda yer alacak etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

AB Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre, AB tarafından desteklenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde dün Lefkoşa’da “Yavaş Yavaş Surlariçi” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bilgilendirme stantları kuruldu, çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Kuzey Lefkoşa’da İplik Pazarı’ndan başlayan etkinlik, Güney Lefkoşa’da Agio Omologies’teki Laou Laou etkinliğiyle sona eren iki toplumlu bisiklet ve yürüyüş etabıyla devam etti. Etkinlik, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Kıbrıs Fransız Enstitüsü ve Organisation for Positive Urbanism (OPU) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

-Bertezzolo "Aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz ulaşım çözümleri daha fazla tercih edilmeli"

Etkinliğin açılışında konuşan Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo; aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz ulaşım çözümlerinin daha fazla tercih edilmesini sağlayacak davranış değişikliğinin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanındaki öncü kampanyası olan Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl 16–22 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Kampanya, aktif hareketliliği, toplu taşımayı ve diğer temiz ulaşım çözümlerini teşvik ederek daha sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçlıyor.