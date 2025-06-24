Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarından itibaren 29 Haziran Pazar gününe kadar Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’ta asfalt döküm çalışması yapılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında imzalanan “2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi” kapsamında, yaz aylarında altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklara 40 milyon TL’lik yatırım ile toplam 11 bin ton asfalt dökülecek.

İlk çalışmanın yarın Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’ta başlayacağı belirtilen açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.