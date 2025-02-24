Lefkoşa'da bir döviz bürosuna iki tane sahte 100 dolar verdiği saptanan 26 yaşındaki erkek B.Ç. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, olayın bugün Lefkoşa’da Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda yaşandığını bildirdi.

B.Ç., tasarrufunda bbulundurduğu iki sahte 100'lük ABD Doları'nı görevliye vermek suretiyle tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanırken zanlının üzerinde yapılan aramada 26 adet daha (2600 ABD Doları) sahte ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Polisten sahte dolar uyarısı

Polis, bu olayın ardından halkı sahte dolara karşı uyardı ve sahte dolarların seri numaralarını şöyle açıkladı:

"PL67525469B, PL17067193D, PL17067677, PL17067475D, PL17067488D, PL17067401D,PL17067738D, PL17067627D, PL17067627D,PL17067617D, PL17067617D, PL17067771D,PL67524317B, PL67525477B, PL17067186D, PL17067069D, PL17067404D, PL17067166D, PL67525471B, PL17067093D, PL17067195D, PL17067059D, PL17067191D, PL17067450D, PL17067093D, PL17067497D, PL17067402D, PL66049871B."

Polis şu uyarıda da bulundu:

"Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler, vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."