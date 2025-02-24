Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Nezif Tekyaprak, birliğin önümüzdeki günlerde yapacağı genel kurula dikkat çekerek Başkan Mustafa Naimoğulları’na destek mesajı verdi.

Tekyaprak’ın paylaşımı şöyle:

Değerli Üretici Kardeşlerimiz, Bugün Vadili Köyü’nde Başkanımız Mustafa Naimoğulları ve birçok üretici kardeşimizle birlikte önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda Başkanımız, bir sonraki dönem için aday olmayacağını açıkladı. Ancak bizler, ülkemizde yaşanan kuraklık, hayvan üreticilerinin karşılaştığı balya sıkıntısı ve yem temininde yaşanan zorluklar gibi sorunlarla mücadelede Mustafa Başkanımızın engin tecrübelerinden faydalanmanın hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bu nedenle, hayvancılıkla uğraşan tüm üretici kardeşlerimizle birlikte, partiler üstü bir duruş sergileyerek, Başkanımız Mustafa Naimoğulları’nın bir dönem daha bizlerle olmasını istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi, hakkımızı savunmak ve mücadelemizi sürdürmek için onun liderliğine ihtiyacımız var. Kendisinden, bu zor dönemde bizleri yalnız bırakmamasını ve bir dönem daha aday olmasını talep ediyoruz. Saygılarımızla, Nezif Tekyaprak ve Arkadaşları