Birinci Lig’in batı bölgesi ekiplerinden M. Hacıali Yılmazköy’de Başkan Hüseyin Baflı başkanlığındaki yönetim iç transfer çalışmalarına devam ediyor.
Baflı dün bir araya geldiği takımın uzun yıllardır kalesini koruyan tecrübeli eldiven Hüseyin Platin’le anlaşma sağladı.
Konuyla ilgili Kulübün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı.
“Ömürlük İmza
Uzun yıllardır takımımızın kalesini koruyan başarılı eldiven Hüseyin Platin serbest transfer hakkını yine takımımızdan yana kullandı. Başarılı kalecimize tekrardan hoş geldin diyor, sarı lacivertimizde nice başarılı sezonlar diliyoruz.”