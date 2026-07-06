Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde ilk gün karşılaşmaları Cumartesi günü Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajında oynandı.

U13 Kızlar kategorisinde 11 Grupta toplam 22 karşılaşma oynandı. U13 Kızlar kategorisinde 11 Temmuzda oynanacak olan 11 karşılaşama sonucunda Gruplarında ilk sırayı elde eden 11 Takım ve en iyi 5 ikinci son 16 ya yükselen takımlar olacak.

4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 2. karşılaşmaları 8 Temmuz da oynanacak. DAÜ Plaj Tesislerinde oynanacak olan 2. Gün programında 13 Grup da 39 takımın mücadele edeceği grup müsabakaları oynanacak .

8 Temmuz da oynanacak U17 Kızlar kategorisinde 39 karşılaşma oynanacak. Müsabakalar Saat 17.00 de başlayacak.