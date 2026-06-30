KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 4. sü düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Girne Antis Plajında 4 Temmuz’da oynanacak ilk gün karşılaşmaları ile başlayacak.

111 takımın 6 farklı kategoride katılım gösterdiği Şampiyonada ilk gün karşılaşmaları U13 Kızlar kategorisinde 4 Temmuz’da Girne Antis Plajında oynanacak.

İlk gün karşılaşmaları saat 12.30 da başlayacak. Organizasyonda yer alacak U13 Kız Takımlarının organizasyon başlama saatinde hazır olmaları önemle duyuruldu.

İlk gün müsabakaları programda belirtilen maç sırasına göre müteakip oynanacak. Herhangi bir nedenle oynayamayan maç olduğunda sıradaki müsabaka oynanacak.

4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 2. Gün karşılaşmaları 8 Temmuz da DAÜ Plaj Voleybolu Tesislerinde U17 Kızlar kategorisinde oynanacak.

DAÜ’ndeki karşılaşmalar saat 17.00 de başlayacak

Şampiyonanın 3.ve 4. Gün karşılaşmaları 11-12 Temmuz tarihlerinde Mağusa Glapsides Plajında oynanacak . Bu tarihlerde ki müsabakaların başlama saati 10.00 olacak.

Şampiyona 15-17 ve 22 Temmuz’da Beach Volley Arena da oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak .