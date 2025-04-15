KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Finalleri yapılan son gün yarışları ile tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca süren yarışlar sonunda erkeklerde 23 Nisan İlkokulu, kızlarda Şehit Hüseyin Akil İlkokulu şampiyon olma başarısı gösterdi.

Erkeklerde ikinci Şehit Hüseyin Akil İlkokulu, üçüncü ise Levent Primary İlkokulu oldu. Kızlar ikincisi Necat British İlkokulu (Lefkoşa) olurken, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu finalleri üçüncü olarak tamamladı.

Yarışların tamamlanması ile birlikte dereceye giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Finallerde takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

Küçük Erkek

1. 23 Nisan İlkokulu – 270 Puan

2. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu - 264 Puan

3. Levent Primary İlkokulu - 259 Puan

4. Şht. Yalçın İlkokulu - 236 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 226 Puan

6. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 224 Puan

7. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) - 221 Puan

8. Alasya İlkokulu - 181 Puan

Küçük Kız

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu - 334 Puan

2. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) - 300 Puan

3. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 288 Puan

4. Yakın Doğu İlkokulu - 251 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 250 Puan

6. Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu – 239 Puan

7. Necat British İlkokulu (Alsancak) - 236 Puan

8. Alsancak İlkokulu - 204 Puan