TUBORG Darts Süper Lig’inde 14’ncü hafta maçları Pazartesi akşamı oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi.

Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü evinde ligde zor günler geçiren Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile karşılaştı. Minareliköy’ün fazla zorlanmadan 14-2 kazandığı maçta Cemal Gingi 12 ok ile en az ok ile finiş yapmarak göz doldururken, Cemal Gingi ve Kurtuluş Gamla en yüksek sayı olan 180’i birer kez atarak geceye damga vurdular.

Gönyeli Spor Kulübü ile Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü arasında geçen maçta, Gönyeli derbisini kazanan ekip 11-5 ile geçmeyi bilen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü oldu.

Bir Diğer Gönyeli derbisinde, Fota Darts Derneği ile Gönyeli Darts Birliği arasında geçen maçta iki takımda bir biri ile yenişemedi maç 8-8 berabere bitti. Selahattin Tok gece’de en yüksek sayı olan 180’i iki kere atarken, Sadık Örel ise bir kez atarak geceye iz bıraktılar.

Gecenin bir diğer çekişmeli maçı ise Beyarmudu Belediyesi ile Güzelyurt Darts Birliği ararasında yaşandı. Karşılaşmayı 9-7 kazanan Beyarmudu Belediyesi ligde rahat bir nefes alarak 5’nci sıraya yükseldi.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M + - Avg P

Minareliköy S.K. 13 13 0 0 164 44 120 39

Gönyeli Darts Birliği 14 11 2 1 173 51 122 35

Gönyeli Avc. At. Kulübü 13 10 1 2 130 78 52 31

Fota Darts Derneği 13 8 1 4 113 95 18 25

Beyarmudu Belediyesi 13 5 0 8 80 128 -48 15

Güzelyurt Darts Birliği 13 4 0 9 87 121 -34 12

Alsancak Y. S.K. 14 2 1 11 76 148 -72 7

Cihangir S.K. 13 2 1 10 68 140 -72 7

Gönyeli Spor Kulübü 14 1 2 11 69 155 -86 5

14. hafta sonuçları

Minareliköy S.K. 14 - 2 Alsancak Y. S.K.

Gönyeli Spor Kulübü 5 - 11 Gönyeli Avcılık At. Kulübü

Fota Darts Derneği 8 - 8 Gönyeli Darts Birliği

Beyarmudu Belediyesi 9 - 7 Güzelyurt Darts Birliği

Bay - Cihangir S.K.