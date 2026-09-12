“Athienu” (Kiracıköy) belediye başkanı Kiriakos Kareklas, belediyenin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla perşembe akşamı gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Athineu” (Kiracıköy) sakinlerinin Lefkoşa’ya gidişlerini kolaylaştıracak “Piroi” (Gaziler) geçiş noktasının açılmasının “Athienu” belediye meclisinin en büyük hedefi olduğunu söyledi.

Söz konusu etkinliğe; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yanı sıra, Başpiskopos Yeorgios’un da katıldığını yazan Politis gazetesi, Kareklas’ın etkinlikte yaptığı konuşmada “Piroi” geçiş noktasının açılmasının belediyeye büyük kalkınma fırsatları sağlayacağını çünkü başkente ulaşımın birkaç dakika süreceğini söyledi. Kareklas, kapı açılmadığı için “Athineu” (Kiracıköy) sakinlerinin Lefkoşa Rum kesimine gitmek için 45 dakikaya ihtiyaçları olduğuna işaret etti.

Konuşmasında ileri sürülen “Türk işgalinin” sonuçlarına da atıfta bulunan Kareklas, belediyeye ait arazinin yüzde 65’inin ve belediye sakinlerinin mülklerinin yüzde 80’inin “işgal altında” olmaya devam ettiğini iddia etti.

- Hristodulidis

Söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada hükümetin “Piroi” geçiş noktasının açılmasına ilişkin faaliyetlerine atıfta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, sorun çözülene kadar çabaların devam edeceği sözünü verdi.

“Piroi” geçiş noktasının açılmasına dair talebin şimdilik Kıbrıs Türk tarafının itirazına takıldığı iddiasında bulunan Hristodulidis, konuşmasında hükümet tarafından “Athienu” için onaylanan projelere de atıfta bulundu.

- Başpiskopos Yeorgios

Başpiskopos Yeorgios ise konuşmasında, “Athineu’nun” geçtiğimiz yüzyılın kazanımlarından yararlanması gerektiğini söyledi.

Yeorgios buna paralel olarak “Athienu ve genel olarak Kıbrıs’ın Türkleştirilmesinin önlenmesi için herkesin çalışması gerektiği” iddiasında da bulunarak, bunun Türkiye’nin net hedefi olduğunu öne sürdü.