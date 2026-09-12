Minareliköy’de yapımı devam eden bir sitede meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki Mohsin Khan yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında mutfak dolaplarını kestiği sırada dengesini kaybederek yere düşen Khan, sol el bileğini yerde bulunan ahşap kesme makinesine kaptırdı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Khan, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı
Öte yandan, polis ekiplerinin dün ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği kontrol ve denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.