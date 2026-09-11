Birleşmiş Milletlerin (BM), Bangladeş asıllı UNFICYP Komutanı Korgeneral Mohammad Asadullah Minhazul Alam’ın görevinden alındına dair bilgileri yalanladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya yer verildi.

Habere göre Siddique yaptığı açıklamada UNFICYP Komutanı Korgeneral Mohammad Asadullah Minhazul Alam’ın görevinde olduğunu ve Kıbrıs’taki sorumluluklarını ve görevini normal bir şekilde yürüttüğünü ifade etti.

Gazete “Northeast News” tarafından “UNFICYP Komutanı Alam hakkında bir dizi şikâyette bulunulmasının ardından görevinden alındığı ve 4 Eylül tarihinde ülkesi olan Bangladeş’e geri döndüğüne dair” şeklinde haber yayımlandığını yazdıç. Gazete haberde aralarında yaverinin de bulunduğu iki komutanın, Alam’ın katı ve uygunsuz davranışlar sergilediğine dair yazılı şikâyette bulunduğunun da ifade edildiğini belirtti.

BM tarafından yapılan açıklamada bahse konu komutanın görevinin başında olduğunun net bir şekilde dile getirildiğini kaydeden gazete, gerçekten bu şikâyetlerin yapılıp yapılmadığı ve hangi ilgili organ tarafından araştırıldığının ise cevapsız kaldığını yazdı.

Gazete iddiaların, ara bölgenin güvenliğinde kritik rol oynayan barış gücü liderliğiyle ilgili olması nedeniyle şeffaflığın önemli olduğuna da dikkati çekti.

Politis gazetesi elde ettiği bilgilere dayanarak Bangladeşli komutan hakkında şikâyetlerin, yüksek rütbeli bir diğer komutan tarafından yapıldığını ve iç araştırma başlatıldığını yazdı.

Alam’ın kısa bir süre önce Bangladeş’e gitme nedeninin ise muhtemelen ülkesindeki askeri liderliği, hakkındaki araştırma konusunda bilgilendirmek olduğunu yazan gazete Alam’ın daha sonra Kıbrıs’a dönerek görevine devam ettiğini belirtti.

Araştırma tamamlanır tamamlanmaz, tedbir alınıp alınmayacağı ya da ne tür bir tedbir alınacağıyla ilgili New York’taki BM merkezi tarafından değerlendirileceğini belirten gazete Alam hakkındaki şikâyetlerin içeriği bilinmemesine karşın bunların, disiplin meseleleri olduğunun da anlaşıldığını yazdı.