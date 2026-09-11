Rum siyasi partilerin, deniz altı elektrik bağlantısı “Great Sea Interconnector” (GSI) projesiyle ilgili açıklamaları devam ediyor.

Filelefheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasilerin, Yunanistan-Güney Kıbrıs arasında kurulacak ve daha sonra İsrail’in de katılacağı deniz altı kablo elektrik bağlantı projesi “Great Sea Interconnector”(GSI) konusunda yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Habere göre DİSİ yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in GSI konusunda yapmış olduğu “Fransız Meridiam şirketinin projeye dahil olması ve projenin artık hayata geçirilmeye çok yakın olduğu” şeklindeki açıklamalarını “olumlu olarak kaydettiklerini” belirtti.

Hristodulidis’in, Meridiam’ın projeye dahil olmasının “belirleyici öneme sahip” olduğu yönündeki açıklamasına da yer verilen haberde, DİSİ’nin hükümetten bu yaklaşım ve pozisyonu başından itibaren ortaya koymasını talep ettiği ifade edildi.

DİSİ, geçen çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında da aynı talebi dile getirdiğini belirterek, Hristodulidis’i elektrik bağlantısı konusunda hükümet içerisinde bir pozisyon oluşturulmasını sağlamaya çağırdı.

DİSİ ayrıca hükümetin GSI konusundaki tutumundan geri adım atmaması ve çelişkili açıklamalarda bulunmaması temennisini dile getirdi.

-Stefanu’dan Keravnos’a mektup

Fileleftheros, aynı haberinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Maliye Bakanı Makis Keravnos’a bir mektup gönderdiğini ve GSI konusunda birtakım sorular yönelttiğini yazdı.

Habere göre Stefanu, Keravnos’un ECOFİN toplantısında dile getirdiği projenin yüksek maliyeti ve Avrupa Birliği’nin değişen enerji öncelikleri konusunda izahat istedi.

GSI’ın nihai maliyeti hakkında da bilgi talep eden Stefanu, kablo maliyetinin 1,9 milyar euro olarak ifade edildiğini, ancak projenin toplam maliyeti konusunda kesin bir tablo bulunmadığına dikkat çekti.

Stefanu ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası’nın GSI projesiyle ilgili incelemelerinin projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı sonucunu ortaya koyması halinde, anlaşma kapsamında Güney Kıbrıs’ın payına düşen 125 milyon euronun ödenmemesi veya ilgili taahhütlerin kaldırılması yönünde yasal olanak bulunup bulunmadığını da sordu.

-Papadopulos

Politis gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Papadopulos, araştırmaların sürdürülmesi ve projenin hayata geçirilmesi yönünde ilerleme sağlanması amacıyla ileriki günlerde NAVTEX yayımlanmasını temenni etti.

Projeden yana tavır ortaya koyan Papadopulos, projenin Güney Kıbrıs açısından fayda sağlayacağını da savundu.