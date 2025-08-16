Kartal’da transfer çalışmaları hız kazandı
Kartal’da transfer çalışmaları hız kazandı
İçeriği Görüntüle

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan Pınarbaşı ile Pergama arasındaki mücadelenin galibi 3 – 1’lik skorla Pınarbaşı oldu.

Mağusa’da Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmayı tecrübeli süper lig hakemlerimizden Şakir Azizoğlu yönetti.

Pınarbaşı-4

Her iki takımın taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya iyi başlayan Pınarbaşı takımı 26.dakikada Abdullah Atma’nın golüyle 1- 0 öne geçerken, 33. Dakikada Hüseyin Köle skoru 2 – 0 yaptı. İlk devrenin skoru 43. Dakikada Hasan Bucak’ın attığı golle 3 – 0 olarak belirlendi.

İkinci devrede Pınarbaşı skoru koruma adına oyunu rölantide oynarken Pergama takımı 72. Dakikada Emre İmam’ın golüyle umutlansa da maçta başka gol olmadı ve karşılaşma Pınarbaşı 3 – Pergama 1 şeklinde tamamlandı. Bu skorla Pınarbaşı BTM 1. Lige yükselmeyi başardı.

(Foto: Ferah Barışsev)