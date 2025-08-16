Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan Pınarbaşı ile Pergama arasındaki mücadelenin galibi 3 – 1’lik skorla Pınarbaşı oldu.

Mağusa’da Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmayı tecrübeli süper lig hakemlerimizden Şakir Azizoğlu yönetti.

Her iki takımın taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya iyi başlayan Pınarbaşı takımı 26.dakikada Abdullah Atma’nın golüyle 1- 0 öne geçerken, 33. Dakikada Hüseyin Köle skoru 2 – 0 yaptı. İlk devrenin skoru 43. Dakikada Hasan Bucak’ın attığı golle 3 – 0 olarak belirlendi.

İkinci devrede Pınarbaşı skoru koruma adına oyunu rölantide oynarken Pergama takımı 72. Dakikada Emre İmam’ın golüyle umutlansa da maçta başka gol olmadı ve karşılaşma Pınarbaşı 3 – Pergama 1 şeklinde tamamlandı. Bu skorla Pınarbaşı BTM 1. Lige yükselmeyi başardı.

(Foto: Ferah Barışsev)