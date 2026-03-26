Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu Belediye Binasında basın toplantısı düzenleyerek festivalin detayları hakkında bilgi verdi ve tüm halkı festivale davet etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre Orçan, festivalin sadece bir eğlence etkinliği olmadığını, aynı zamanda doğaya dönüş, sağlıklı beslenme bilincinin artırılması ve insanları doğayla buluşturarak sağlıklı bir yaşam biçimine teşvik etmek açısından önem taşıdığını söyledi.

Yenilebilir ot çeşitlerinin tanıtılmasının ve sofralara taşınmasının festivalin temel amaçlarından biri olduğunu belirten Orçan, yanlış beslenme ve stresin kanser gibi ciddi sağlık sorunlarını artırdığına işaret etti.

Festival günü hava durumunun iyi olacağını, yağmur yağması durumunda ise kapalı alanların kullanılabileceğini ifade eden Hayri Orçan, festivalde ziyaretçilere “Tirşik” ikram edileceğini belirtti.

-Tozakı

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı da, Ot Kültür festivalinde yer alacak olan aktiviteler hakkında bilgi vererek, bu yıl iki ayrı sahne kurulacağını kaydetti.

Festival kapsamında, 5’inin yerli 2’sinin ise Türkiye’den gelen sanatçılarla, 7 konser düzenleneceğini kaydeden Tozakı, festivalde, Kıbrıs halk dansları ve Animasyon performanslarının da yer alacağını söyledi.