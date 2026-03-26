İtalya basını, bir Süper Lig ekibinin Roma'nın yıldızı oyuncularından Paulo Dybala'yla ilgilendiğini iddia etti

Başkent ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, bu sezon sakatlıkları nedeniyle birçok maçta süre alamadı.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Boca Juniors'a ek olarak Süper Lig'den bir kulübün de Dybala için teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Süper Lig'den Dybala'yla ilgilenen kulübün, Roma'da kazandığı ücrete benzer şekilde 6 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme önerebileceği iddia edildi.

Boca Juniors'un ise böyle bir garanti veremediği yine haberde vurgulandı.

Dybala'nın kariyerine Avrupa'da ve özellikle İtalya'da devam etmek istediği ancak Roma'nın henüz menajeri ve deneyimli oyuncuyla iletişime geçmediği de belirtildi.

Roma formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Paulo Dybala, 3 gol ve 4 asist kaydetti.