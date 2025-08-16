Necati KÜLAHLILAR

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan bölge derbisi niteliğindeki Akdoğan ile Dika arasındaki zorlu mücadelenin galibi uzatmalar sonucunda 4 – 2’lik skorla Akdoğan oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmanın normal süresi 2 – 2 tamamlanırken, Akdoğan uzatmaların ikinci periyodunda bulduğu gollerle sahadan 4 – 2 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Akdoğan takımı genç golcüsü Ozan’ın 29. Dakikada kafa golüyle ilk devreyi 1- 0 önde tamamladı.

İkinci devreye iyi başlayan Dika 49. Dakikada Ayberk’in kafa golüyle skoru 1 – 1 yaptı. Akdoğan 52. Dakikada Ozan’la skoru 2 – 1 yaparken Dika 76.dakikada Asrın ile skoru 2- 2 yaptı ve normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatmaların 2. Periyodunda tecrübeli futbolcusu Selkan’ın 107. ve 120. Dakikalardaki golleriyle Akdoğan sahadan 4 – 2’lik skorla galip ayrılarak adını BTM 1. Lige yazdırdı. Akdoğan bu skorla lig ve final serisini namağlup tamamlayarak ilk kez katıldığı liglerde bir üst lige yükselmeyi başardı.