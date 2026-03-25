Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler Play-Off yarı final karşılaşmalarına çevrildi.

Kırmızı Grup ikincisi Akdoğan ile Beyaz Grup üçüncüsü Ortaköy karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Beyaz Grup ikincisi Tepebaşı ile Kırmızı Grup üçüncüsü Türkmenköy kozlarını paylaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde kazanan takımlar, AKSA 1. Lig’e yükselme yolunda Play-Off finalinde mücadele etme hakkı elde edecek.

Yarı final maç programı ise şöyle:

28 Mart Cumartesi – Saat 13.00

Turgay Ersalıcı Stadı: Tepebaşı – Türkmenköy

Özgürlük Stadı: Akdoğan – Ortaköy