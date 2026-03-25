AKSA 1. Lig’de ertelenen 22. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan tablosu netleşti. 23. hafta maçlar sonunda Baf Ülkü Yurdu liderliğini korurken, deplasmandan zaferle dönen DND L. Gençler Birliği gözünü üst sıralara dikti. Alt sıralarda ise play-out hattı ile düşme potası arasında puan farkı açılmaya başladı.

ZİRVEDE BAF ÜLKÜ YURDU RÜZGARI

Birinci Ligin zirvesinde Baf Ülkü Yurdu hakimiyeti sürüyor. 23 maç sonunda topladığı 46 puan ve +16 averajla liderlik koltuğunda oturan Batı temsilcisi, şampiyonluk yolunda en güçlü aday konumunda. Onu 42 puanla, ligin en yüksek averajına (+26) sahip takımı olan Aslanköy takip ediyor.

GENÇLER BİRLİĞİ ÜÇÜNCÜ SIRAYI KAPTI

23. hafta sonu itibariyle en kritik değişimlerinden biri üçüncü sırada yaşandı. Salı günü oynanan erteleme maçında Kozanköy’ü mağlup ederek puanını 40 yapan DND Gençler Birliği, zorlu yarışta üçüncü sıraya yükselerek Süper Lig biletine bir adım daha yaklaştı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYLA 8. SIRA ARASINDA SADECE 5 PUAN FARK

Gençler Birliği’nin hemen arkasında 39 puanla Lapta ve 38 puanla Yılmazköy yer alıyor; bu da ligin üst sıralarında nefes kesen bir rekabetin sürdüğünü gösteriyor. İkinci devrenin flaş ekiplerinden Değirmenlik ise 37 puanla play-off hattı içinde yer alıyor.

Ligin orta sıralarında Düzkaya ve Maraş 35'er puanla 7 ve 8. sıraları paylaşıyorlar.

Erteleme maçında evinde DND L. Gençler Birliği’ne mağlup olan Kozanköy ikinci devredeki kötü gidişatını sürdürerek 30 puanla 10. sırada kaldı.

Play-out hattı olan 11. Sıra ile 14. Sıradaki takımlar arasında sırasıyla Göçmenköy, Yalova, Binatlı ve Geçitkale takımları yer alıyor.

Puan tablosunun en alt basamaklarında ise tehlike çanları çalıyor. Hamitköy 18 puanla 15. sırada yer alırken, Kaplıca 14 puanla son sırada kalarak ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

