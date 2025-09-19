Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Girne bölgesinde aracıyla ilerlerken karşılaştığı ve fotoğraflarını çektiği bu motorlu sürücü ve eşinin ne yapmaya çalıştıklarını anlamadığını kaydetti.

Öğle saatlerinde ana yolda ilerleyen bu motorlunun arkadan baktığınızda oldukça nizami ve hatasız bir sürüş gerçekleştirdiklerini düşündüğünü belirten vatandaş, “Ancak yan taraflarına geldiğim zaman gördüğüm bu manzara karşısında oldukça sinirlendim” diye konuştu.

“Kendilerinin canı can, ancak çocuklarının canı ise patlıcan mı? Kendileri kask takıyor, ancak çocuklarının kafasında kask yok. Allah korusun bir kaza olsa onlara bir şey olmayacak ancak çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” diye konuşan vatandaşımız, tepkisini paylaştı.