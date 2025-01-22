Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Dipkarpaz bölgesi halkı uzun süredir yapılmayı bekleyen anayol çalışması için eylem yapma kararı aldı.

Bize ulaşan bilgilere göre, Dipkarpaz halkı, Dipkarpaz-Zafer Burnu arasındaki anayolun yapılması için eylem düzenlemeye hazırlanıyor. Bölgede uzun süredir beklenen yol çalışmasının başlamaması, vatandaşları harekete geçirdi.

Bölge sivil toplum örgütleri ile duyarlı vatandaşların organize ettiği eylem 25 Ocak 2025, Cumartesi Dipkarpaz Köyü Çıkışı’nda saat: 10:00 - 12:00 arasında yapılacağı bildirildi.

Dipkarpaz halkı, bölgenin ulaşım sorunlarının çözülmesi ve anayolun yapılması için yetkililere seslerini duyurmayı hedefliyor. Eylem organizatörleri, bu çağrının sadece Dipkarpaz halkı için değil, bölgeye gelen ziyaretçiler ve tüm kullanıcılar için önemli bir altyapı talebi olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, anayolun yapılmasıyla hem ulaşımın kolaylaşacağını hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlanacağını vurguluyor. Yetkililerden bu taleplere yanıt bekleniyor.