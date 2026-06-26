2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu zirvede tamamladı.

Kansas Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz 3. dakikasında Hollanda öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dumfries'in sert ortasında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Skhiri'nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Hollanda 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan serbest vuruşta Reijnders, arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Van Dijk'in kafayla içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı boş pozisyondaki Brobbey ağlara yolladı: 0-2.

İlk 45 dakika Hollanda'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Tunus gol arayan taraf oldu. Maçın 54. dakikasında sağdan kullanılan korner atışında Hannibal'ın penaltı noktasına gönderdiği ortaya Mastouri kafayı vurarak farkı 1'e indirdi: 1-2.

Golün ardından Hollanda ataklarını sıklaştırdı. 62. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Reijnders ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Van Hecke'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma Hollanda'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Hollanda grubu zirvede bitirerek son 32 turuna çıktı. Tunus ise dev organizasyona puansız şekilde veda etti.

Bu grupta 5 puan toplayan Japonya,ikinci sıra yer alarak adını üst tura yazdırdı. İsveç ise 4 puanla 3. sıradan son 32 biletini aldı.

Bu arada Tunus'ta forma giyen Kasımpaşalı Mortadha Ben Ouanes, 68. dakikada Ben Hmida'nın yerine oyuna dahil oldu. Hollanda'da ise geride kalan sezonun 2. yarısını Galatasaray'da tamamlayan Noa Lang, 84. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna girdi.