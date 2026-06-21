2026 FIFA Dünya Kupası’nda (FIFA 2026) heyecan gruplardaki ikinci maçlar devam ediyor. E Grubu'nda Avrupa'nın öne çıkan ekiplerinden Almanya ile Afrika futbolunun güçlü ekiplerinden Fildişi Sahili kozlarını paylaştı.

Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan müsabaka TRT 1'den canlı yayınlandı.

Müsabakaya hızlı başlayan taraf Almanya olsa da 30. dakikada Fildişi Sahili, Franck Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sol kanatta topla buluşan Diomande'nin ceza sahasına ortasında Diallo'nun vuruşu Brown'dan döndü. Seken topu önünde bulan Kessie'nin bekletmeden şutunda top filelere gitti: 0-1. İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Almanya ikinci devrede oyuna beraberlik getirdi. 68. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Amiri'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya Deniz Undav gelişine vurarak topu ağlara yolladı: 1-1.

Mücadelenin uzatma anlarında oyunu rakip kaleye yıkan Almanya, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Nmecha'nın savunmanın arasından gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Undav, dönerek vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.

Dev mücadele bu skorla bitti. 2'de 2 yapan Almanya, puanını 6 çıkardı ve son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

FIFA 2026'da 3. kez gol sevinci yaşayan Deniz Undav, maçın adamı seçildi.

Singo sakatlandı

Bu arada Fildişi Sahili'nde ilk 11'de sahaya çıkan Galatasaray, Wilfried Singo sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Singo, 82. dakikada yerini Guela Doue'ye bıraktı. Singo, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

Fildişi Sahili kadrosunda bulunan Süper Lig oyuncularından 3 isim 90 dakika forma giyerken, 1'i ise kulübede yedek bekledi.

Fildişi Sahili’nde kaleyi 90 dakika boyunca Çaykur Rizesporlu Yahia Fofana korudu. Afrika ekibinde Beşiktaşlı savunmacı Emmanuel Agbadou ile Trabzonsporlu orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai de dev maçın tamamında görev yaptı. Başakşehirli Christopher Operi ise Fildişi’nde forma şansı bulamadı.

Almanya Milli Takımı ile ilk 11’de sahaya çıkan Galatasaraylı Leroy Sane, 60 dakika sahada kaldı.