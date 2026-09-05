Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan “Aşil Kalkanı” askeri anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesi, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, Yunanistan ile İsrail arasında, 3 milyar euroluk çok katmanlı hava savunma sistemi için imzalanan “Aşil Kalkanı” anlaşması hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Palmas, Yunanistan ile İsrail arasındaki askeri anlaşmanın bu iki ülkenin koruma kalkanını teşkil ettiğini hatta (anlaşmanın) Güney Kıbrıs’ı; Türkiye’nin de söz ettiği ortak tehlikeden koruduğunu savundu.

“Aşil Kalkanı” anlaşmasının, geniş bölgedeki güvenliği güçlendirdiğini aynı zamanda üç ülkenin toprak bütünlüğünü koruma altına aldığını ifade etti.

Palmas, anlaşmanın; iki müttefik ülke arasındaki ikili iş birliğini öngördüğünü, iki ülkenin anlaşmaya varması için, öncesinde yüksek siyasi düzeyde istişarelerin yürütüldüğünü söyledi.

Güney Kıbrıs için anlaşmanın öneminden bahseden Palmas, üç ülke arasındaki ortak unsurun, karşılaşılan tehlikeler olduğunu, daha net ve açık olunması gerekirse, üç ülkenin “Türkiye tehlikesine” sahip olduğunu kast ettiğini ileri sürdü.

Palmas, “Kıbrıs’ın 52 yıldır işgal altında olduğunu, Yunanistan’ın hemen hemen her gün deniz ve hava sahasının ihlal edildiğini, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de benzeri sournların bulunduğunu” iddia etti.