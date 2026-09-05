Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün sabah, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yı kabul etti.

Costa, görüşmenin başlangıcında “Birleşmiş bir Avrupa’da Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin temel bir mesele olduğunu” söyledi.

Costa, Hristodulidis’i Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı nedeniyle tebrik ederek, yılın ilk yarısında AB liderliğinde gösterdiği çabaları takdir ettiğini söyledi.

AB üyesi ülkelerin başkentlerine yaptığı ziyaretlere de değinen Costa, her yıl tüm başkentleri ziyaret ettiğini ve bu yılki ziyaretlerin daha çok zirveye hazırlık üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise Costa, uluslararası hukuka, iş birliğine ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa iyi bir çözüm bulunmasına yönelik çabalarına bağlı olduklarını kaydederek, AB’nin desteğine her zaman güvenebileceklerini söyledi.

Hristodulidis ise Costa’ya Kıbrıs sorununa gösterdiği kişisel ilgi nedeniyle teşekkürlerini sunarak, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB hukuku, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda çözülmesine yönelik çabaları görüşeceklerini belirtti.

Kıbrıs sorununun bir Avrupa meselesi olduğunu söyleyen Hristodulidis, AB’nin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinde belirleyici bir rol oynayabileceğini savundu.

Hristodulidis, Costa’nın konuya kişisel ilgisinin farkında olduğunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temas halinde olduklarını bildiğini kaydederek, görüşmeleri "sabırsızlıkla" beklediğini dile getirdi.

Hristodulidis ile Costa’nın görüşmesinin ardından, heyetlerin de katılımıyla genişletilmiş görüşmeler yapıldı.