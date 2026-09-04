Baf’a bağlı “Kallinikos” mevkiindeki, ormanlık alanda dün bulunan kadın cesedinin, 23 Ağustos’tan beri kayıp olan 75 yaşındaki Erato Athanasiu’ya ait olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi bahse konu cesedin Orman Dairesi çalışanları tarafından, kaybolduğu “Çakistras” bölgesinden 20 kilometre uzaklıkta bulunduğunu yazdı.

Cesedin belirlenmesinin hemen ardından polis ve adli tabiplerin bölgeye intikal ettiğini belirten gazete polisin, kadının ölüm nedenine yönelik tüm ihtimalleri açık tuttuğunu ayrıca otopsi raporunu beklediğini yazdı.

Gazete kayıp kadının bulunması için geçtiğimiz günlerde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü de anımsattı.