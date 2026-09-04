Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü nedeniyle bugün ilk ölüm gerçekleşti.

“Sigmalive” haber sitesi, İç Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Aristos Aristodimu’nun, Batı Nil virüsü teşhisi konulan 90 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladığını duyurdu.

Aristodimu, hayatını kaybeden hastanın altta yatan sağlık sorunları bulunduğunu belirterek, Batı Nil virüsünün merkezi sinir sistemini etkileyen bir enfeksiyon olduğunu ve bazı hastaların hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Aristodimu’nun verdiği bilgilere göre, perşembe akşamı itibarıyla Güney Kıbrıs’ta toplam 10 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Vakaların 7’si teyit edildi, 3’ü ise olası vaka olarak değerlendiriliyor.

Doğrulanmış vakalardan 4 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.