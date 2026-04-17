Limasol’da son 24 saat içerisinde iki paketçinin soyulduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da pazartesi ve perşembe günleri yaşanan iki ayrı soygunda paketçilerin mağdur olduklarını yazdı.

Gazete, Pazartesi günkü olayda teslimat için bir konuma giden paketçiye 3-4 kişinin saldırdığını ve elektrikli bisikletini alarak ortanda kaybolduklarını belirtirken, Perşembe günü gerçekleşen olayda ise, 3 kişinin 26 yaşındaki paketçiye kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırdıklarını yazdı.

Şahıslar paketçinin cüzdanını aldıktan sonra olay yerinde uzaklaştı.

- Çok sayıda kundaklama olayına karışan iki kişi tutuklandı

Gazete bir diğer haberinde ise, 19 ve 41 yaşındaki iki kişinin, Baf’ta gerçekleşen pek çok kundaklama olayına karıştıkları gerekçesiyle dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını yazdı.

Sanıklardan 19 yaşındaki şahsın, bir kundaklama işi için bin euro aldığını itiraf ettiğini ancak kendisine para veren şahsın ismini vermediğini belirten gazete, şahsın akrabası olan bir başka kişinin daha arandığını aktardı.