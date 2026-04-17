Pile’de hafta başı yaşanan gelişmelerin ardından durumun sakin olduğu belirtilirken, Rum basını çeşitli iddiaları gündeme getirmeye devam etti.

Politis gazetesi: “Ara Bölgeye Girişler Devam Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Türk güvenlik güçleri ile BM Barış Gücü (UNFICYP) arasında, Pile’nin Çayhan Düzü'nde hafta başında yaşanan ve akabinde “Pergamos” (Beyarmudu) bölgesine sıçrayan gerginliğin azaldığını, dün durumun sakin olduğunu yazdı.

Gazete, KKTC polis gücü mensuplarının ara bölgeden Çayhan Düzü'ne giriş çıkışlarının dün de devam ettiğini, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın ise dün gazeteye yaptığı açıklamada “durumu yakından takip ettiklerini” söylediğini aktardı.

Habere göre Sıddık, UNFICYP mensuplarının bölgede yoğun bir şekilde bulunduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini belirterek “bölgedeki ‘status quo ante’nin eski haline dönmesi için müdahil tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını” söyledi.

- Sosyal medyada yer alan fotoğraflar gerçekleri yansıtmıyor

Gazete haberinin devamında ise, bölgede herhangi bir Türk askeri varlığının bulunmadığını, bu yönde sosyal medya platformlarında yayılan iki fotoğraftaki Türk askeri varlığının, ara bölgede değil, Yeşil Hattın kuzeyinde yer aldığını vurguladı.

Gazete, askeri unsurların söz konusu olaylar sırasında hiçbir şekilde ara bölgeye girmediğini aktardı.

KKTC polisinin ise bölgedeki devriyelerini gece gündüz sürdürdüğünü ve bu giriş çıkıların BM tarafından kayıt altına alındığını belirten gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne’nin, BM askerlerine, 'bölgedeki varlıklarını sürdürmeleri, her yetkisiz faaliyeti protesto etmeleri ve statükonun eski haline dönmesi talebinde bulunmaları talimatı verdiğini' öne sürdü.

Gazete ayrıca, tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Pile’de gerçekleşen olaylar hakkında yazılı bilgilendirildiklerini ve durumun çözülebilmesi için diplomatik destek talep edildiğini öne sürdü.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Ara Bölgede Yinelenen Kıbrıs Türk İhlallerine Değinme – Pile’deki Durum Hakkında Güvenlik Konseyi Bilgilendirildi” başlıkları altında okuyucuya aktardı.

Gazete, BM Barış Gücü’nün Pile’de yaşanan gelişmeler konusunda, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiğini ve “Pile’deki ara bölgede koşulların aşamalı olarak değiştirilmesi konusunda duyduğu endişeyi” dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, bilgilendirmede “Şubat ayından itibaren Kıbrıs Türk polisi tarafından tartışmalı Cayhan bölgesinde artan kısıtlama tekrarları olduğu” da iddia edildi.

Gazete, Kıbrıs Türk makamlarının, söz konusu bölgenin ara bölgede yer almadığı iddiasında bulunduğunu ve bu yönde açıklamalar yaptığını belirtirken, Kıbrıs Türk polisinin ise bölgedeki varlığını aşamalı olarak arttırdığını savundu.

BM’nin KKTC’ye gerçekleştirdiği, bölgenin statükosunu eski haline getirme görüşmelerinin kısıtlı sonuçlar verdiğini ifade eden gazete, UNFICYP’in bölgedeki varlığını da arttırdığını aktardı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “BM Ara Bölgedeki Koşulların Aşamalı Değiştirilmesi Konusunda Endişeli – Pergamos’taki Hayvancılar İçin Siyasi Yöntemlerle Çözüm” başlıkları altında aktardı.

Gazete, dün gerek Pile gerekse “Pergamos” (Beyarmudu) köylerindeki ara bölgelerde sakinliğin hakim olduğunu belirterek UNFICYP Sözcüsü Sıddık’ın açıklamalarına yer verdi.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne’nin dün Pile köyü Rum Muhtarı Simos Mitidis’le görüştüğünü, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise, çözümün siyasi girişimlerle çözülmesi gerektiğine vurgu yaptığını aktardı.

Habere göre, Diagne görüşmede, Beyarmudu’nda yaşanan duruma da değindi ve buradaki Kıbrıslı Türk hayvancıların ürünlerini Güney Kıbrıs’a da satıyor olmalarında ötürü Rum Veteriner Dairesi’yle iş birliği yapmayı arzuladıklarını iddia etti.

Diagne, bu sebepten Kıbrıslı Türk hayvancıların hayvanlarının aşılanmaları konusuna çözümün siyasi eylemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Gazete ayrıca, Pile Rum Muhtarı Mitidis’in dün sabah “Astro” radyosuna yaptığı açıklamada; “Pile’de durumun sakin olduğunu, KKTC polis gücünün varlığının da azami düzeyde olduğunu” söylediğini aktardı.

- AKEL’den kınama

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL’den dün bir kınama açıklaması geldiğini, Pile’deki “Türk askeri faaliyetlerini” kınayan partinin “gerginliğin hemen düşürülmesi” çağrısında bulunduğunu aktardı.

AKEL’in açıklamasında; “bu tür eylemlerin rastlantı olmadıkları, iki toplum arasında gerginlik yaratmak amacıyla gerçekleştirilen daha geniş çapta eylemlerin bir parçası olduğu” iddia edilirken, KKTC makamlarını suçlayıcı ifadeler kullanıldı.

AKEL’in açıklamasında ayrıca, sadece Kıbrıs sorununa bulunacak kalıcı bir çözümün güvenlik ve barışı sağlayabileceği de öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Sakinliğin Korunması Çabası” başlığı altında aktardı.