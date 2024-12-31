Yeni yıl heyecanı yaşanırken, 4 kişilik bir aile için yılbaşı kutlamasını dışarıda ve evde geçirmenin oldukça yüksek maliyetlere ulaşması dikkat çekiyor.

4 kişilik bir ailenin evde yapacağı sade bir kutlama dahi asgari ücretin 35 bin 180 TL olduğu ülkemizde cep yakacak düzeye geldi.

Otellerin gala programları ise çoğu ailenin hayallerini süsleyen bir alternatif olmaktan çoktan çıktı.

OTELLERDE EN AZ 300 BİN TL

Türkiye’nin ünlü sanatçılarının sahne alacağı otellerde 4 kişilik bir ailenin konaklama ve gala paketleri dahil toplam maliyeti 300 bin TL ile 900 bin TL arasında değişiyor.

Örneğin Türkiye’nin ünlü sanatçısı Kenan Doğulu’nun konser vereceği en yüksek maliyetli ultra lüks otelde yeni yıla girmek isteyenler minimum 600 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Derya Uluğ, Volkan Konak, Mustafa Sandal, Hande Yener gibi ünlü sanatçıların sahne aldığı otellerde ise konaklamalı eğlencenin bedeli, minimum 300 bin TL.

RESTORANLAR 12 BİNDEN BAŞLIYOR

Otel yerine özel menüler sunan restoran ve kafelerde yılbaşı yemeği tercih edilirse, “her şey dahil” fiks menü, minimum 3 bin TL’den başlıyor. Bu rakam yine 4 kişilik bir aile için 12 bin TL’den 32 bin TL’ye kadar yükseliyor. Evde mangal yakmak isteyenlerin önündeyse fahiş et fiyatı engeli var. Bu koşullarda kırmızı etin, yeni yılı mangal yakarak karşılayacak olanların yaygın tercihi olması pek beklenmiyor.

“HİNDİ YOKSA TAVUK YERİZ”

Evde kutlama yapmak isteyen 4 kişilik bir aile yılbaşı sofrası için özel yiyecek ve içeceklerle birlikte toplam 8 bin TL ile 12 bin TL arasında harcama yapmak zorunda. Yılbaşı denince akla gelen ilk yemek ise “hindi.” 4 kişilik bir ailenin marketlerden satın alacağı “yılbaşı hindisi pişirme paketi” minimum 2 bin 500 TL. “Hindi yoksa tavuk yeriz” diyen vatandaşın 4 kişilik bir aile için kuş üzümü, fıstık gibi malzemelerle hazırlayacağı iç pilavın minimum maliyeti 500 TL.

TATLININ TADI KAÇTI

“Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” derken, tatlı fiyatlarını gören vatandaşın ağzının tadı kaçıyor. Fıstıklı baklava yemek isteyen bir aile 600 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Tatlının yanına meyve de eklenince bu rakam bin TL’yi buluyor. Dudak uçuklatan fiyatlar karşısında, ailesiyle birlikte felekten bir yeni yıl gecesi geçirmek isteyen asgari ücretli ise kara kara düşünüyor. 27 bin 254 TL olan açlık sınırındaki vatandaşın cebi, yeni yıla girmeden boşaldı bile.