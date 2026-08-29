Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis görüşmesinin sonucunu olumlu bulduklarını kaydetti ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in söylediği "iki toplumun günlük hayatını etkileyecek adımların atılmasından" çok uzak olunduğunu savundu.

YKP’den yapılan açıklamada, Erhürman-Hristodulidis görüşmesinden çıkan kararların takdirle karşılandığı belirtildi ancak Guterres’in 29 Temmuz’daki basın toplantısında koyduğu ölçünün açık olduğu kaydedildi. Açıklamada, haftalık toplantılar ve danışma organlarının işin gerektirdiği güven yaratıcı önlemlerin yerini tutmayacağı ileri sürüldü.

İki lidere sunulması gereken bir “güven artırıcı önlemler” paketinin keşfedilmeyi bekleyen yeni bir liste olmadığı belirtilen açıklamada, “Yıllardır masada duran, defalarca dile getirilmiş, uluslararası hukuka ve BM parametrelerine oturmuş somut adımlardan oluşan bir pakettir.” denildi.

YKP, açıklamasında barıştan yana tüm Kıbrıslıları, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek birliklerini, gençlik ve kadın hareketlerini, aktivistleri; çözüm sürecini gerçek anlamda ileriye taşıyacak her eyleme, buluşmaya ve girişime omuz vermeye çağırdı.