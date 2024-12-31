Yılbaşı gecesi televizyonda yer alacak programlar, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Eğlence dolu yılbaşı özel yayınlarının yanı sıra, sevilen ünlülerin yer aldığı talk showlar ve konserler de ekranlarda olacak.

Star TV yılbaşı gecesi senelerce kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya’lı “Alice Müzikali”ni TV’de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü tv8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmada daha önce jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yine jüri üyesi olacak.

Yılbaşı akşamı “Şarkılar Bizi Söyler” Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



31 Aralık Salı günü tv yayın akışı: (Saatler Kıbrıs saati olarak düzenlemiştir)

KANAL D 19:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

NOW TV 22:00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

SHOW TV 19:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

STAR TV 21:30 Alice Müzikali

TV8 19:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

TRT 1 20:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

ATV 19:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel