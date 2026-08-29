Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güneşköy ve Aydınköy’de etkili olan şiddetli rüzgâr ve yoğun yağışın ardından bölgeyi ziyaret ederek, olumsuz hava koşullarının tarımsal alanlarda ve üreticiler üzerindeki etkilerini inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bölgedeki üretim alanlarını ziyaret eden Bakan Çavuş, yaşanan olumsuzlukları sahada değerlendirirken, bölge halkı ve üreticilerle de bir araya geldi.

Üreticilerin yaşadığı sıkıntıları, talepleri ve ihtiyaçları dinleyen Çavuş, mevcut durum ve yaşanan zararlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, özellikle şiddetli rüzgâr ve yoğun yağışın tarımsal üretim alanlarında meydana getirdiği olumsuzluklar ele alınırken, üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve önümüzdeki süreçte atılabilecek adımlar değerlendirildi.

- Çavuş: "İlgili birimler sahaya çıkarak hasar tespit çalışmaları gerçekleştirecek"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Tarım Sigortası, Hayvancılık Dairesi ve diğer ilgili birimlerin bölgede sahaya çıkarak hasar tespit çalışmaları gerçekleştireceğini belirtti.

Çavuş, yapılacak çalışmalarla meydana gelen zararların kapsamlı şekilde ortaya konulacağını ve üreticilerin durumunun yakından takip edileceğini ifade etti.

Üreticilerin yaşadığı sorunların yerinde tespit edilmesinin, ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve çözüm yollarının sahadaki koşullar dikkate alınarak oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çavuş, üreticilerle doğrudan temas halinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Çavuş, üreticinin emeğinin ve alın terinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, “Üreticimizin emeğini ve alın terini korumak, karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkin şekilde çözüm üretmek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Yaşanan olumsuzlukları yerinde değerlendiriyor, ihtiyaç ve talepleri doğrudan üreticimizden dinliyoruz.” dedi.

Sahadaki durumu yakından takip ederek, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli adımların atılmasını da yakından izleyeceklerini belirten Çavuş, “Şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilenen tüm üreticilerimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede yaraların sarılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etmek istiyorum.” dedi.