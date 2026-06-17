Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, sağlık sorunları yaşayan bir yakınını ziyaret etmek için yattığı özel bir hastaneye gittiğini ve park yerinde park yaptıktan sonra fotoğraftaki aracın park ettiği yeri fark ettiğini belirterek bu duruma tepkisini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi özürlü park yeri işareti olan yere park eden araç sürücüsünün acaba ne özrü olduğunu merak ettiklerini ifade ederek “Aracının üzerinde özürlü olduğuna dair herhangi bir işaret olmayan bu sürücünün neden özürlü park yerine park ettiğini merak ediyorum” dedi.

Buranın özürlüler için ayrılan park yeri olmasının en önemli nedeninin özürlü vatandaşların çok fazla mesafe kat etmeden binaya girebilmeleri olduğunun altını çizen vatandaşımız, bu şekilde hiçbir özrü olmayan vatandaşların özürlü park yerine park yapmalarını kınadığını sözlerine ekledi.