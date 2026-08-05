Sn. Ziya Öztürkler, ilerleyen günlerde Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağıracağınız yönünde haberler alıyoruz. Herhalde, bu toplantı seçim ve halk oylaması yasasında değişiklik için olacak…

Sn. Erhan Arıklı, ana muhalefet partisinin iktidar hesaplarının boşa çıkacağını ifade ediyorsunuz. Bu kadar emin konuşmanızın bir nedeni vardır diye düşünüyoruz…

Sn. Özdemir Berova, mali disiplini güçlendirirken devlet gelirlerini kalıcı olarak artırdığınızı söylemişsiniz. Devlet gelirleri artarken neden her ay borçlanarak ödemeler yapılıyor?

Sn. Ali Adalıer, Polis Teşkilatı olarak son günlerde gerek kaçak yaşam, gerek uyuşturucu gerekse trafik alanında etkin denetimler yaparak ülkede sükûneti sağlamaya çalışıyorsunuz. Ancak bu iş tek taraflı olmuyor gibi. Kolay gelsin…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa’da alt yapı çalışmaları kapsamında 89 araçlık yeni bir park yeri yapımı için sözleşme yapılması güzel bir haber. Zira Mağusa’nın büyüyen sorunu park yeri bulamamak…

Sn. Sinan Güneş, yaz aylarının ortasında olduğumuz bugünlerde serinletici bir hava akımı olma ihtimali var mı? Yoksa esas sıcaklar daha başlamadı mı dersiniz…