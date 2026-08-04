Sn. Hakan Dinçyürek, Güzelyurt Hastanesi için 20 Temmuz tarihi konuşulmuştu, ancak o tarihte geride kaldığına göre yeni tarih nedir? Bu yeni hastanelerin açılışı adeta yılan hikayesine dönmüşe benziyor…

Sn. Erhan Arıklı, yapılacak ilk genel seçimde partiniz YDP’nin kilit parti olacağını iddia ettiniz. Bu durumda CTP birinci parti çıkarsa onlarla hükümet kurar mısınız?

Sn. Dursun Oğuz, son günlerde ülkede artan şiddet olayları dikkatlerden kaçmıyor. Bakanlık olarak sizce bu şiddet olaylarının altında yatan nedeni ne olabilir araştırması yapacak mısınız?

Sn. Emine Dizdarlı, Cezaevi Müdürü’nün mahkeme kararını değiştirerek cezasında indirim yapmasına yaptığınız sert eleştiri, umarız dikkate alınır.. Ancak bu yetkiyi nerden aldıklarını anlamak mümkün değil…

Sn. Mehmet Çakıcı, son zamanlarda kadına şiddet olayları giderek artıyor. Uzman bir psikiyatri doktoru olarak bu olayların ana sebebini ne olarak değerlendiriyorsunuz…

Sn. Şemsi Oyuncu, CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı adaylığınız hayırlısı olsun. Oldukça çekişmeli geçecek bir seçim yarışı sizi bekliyor. Allah yolunuzu açık etsin…