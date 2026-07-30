Sn. Tufan Erhürman, dünkü üçlü görüşme sonrasında BM Genel Sekreteri Guterres’in açıklamalarında 5+1 için sizin işaret ettiğiniz gerekliliklere dikkat çektiği görüldü. Anlaşılan Rum tarafı Federasyon konusunda ısrar ederse beşli görüşme zor gibi…

Sn. Ünal Üstel, partinizin dün başlattığı ‘Vizyon ve Proje’ çalıştayı yerel seçimlere mi yoksa genel seçimlere yönelik bir çalıştaydır? Allah kolaylık versin diyelim…

Sn. Dursun Oğuz, genel af yapılması ve ülke genelinde sıkı denetimlere rağmen halen ülkede kaçak yaşayan kişilerin olması ülkede durumun vahametini ortaya koyuyor sanki…

Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen bölgesinde alt yapı çalışmalarını tamamlamak için artık gün sayıyormuşsunuz. Her geçen gün gelişen bölgeye kalıcı bir eser kazandırmanın zamanı geldi diyoruz…

Sn. Hasan Sertoğlu, hakemlerin sezon açılışı organizasyonunda yaptığınız konuşmada dikkat çektiğiniz kalecilerin yalandan sakatlık numarası olayı gerçektende futbolu katlediyor. İnşallah bu sezon buna hakemlerimiz izin vermezler…

Sn. Redif Nurel, A. Yeşilova Spor Kulübü olarak kariyerinde birçok şampiyonluk ve kupa olan Afrikalı futbolcuya imza attırmışsınız. Ancak biraz kilolu gibi geldi bize… Acaba emekli mi olduydu?