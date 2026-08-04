Bugün yaşanan vahim olay ile ilgili “ne oldu bizim ülkemize?” tepkisi veren dostlarım. Burası artık bizim ülkemiz değil, olan bu.

Biz “ülkeye giren çıkan kontrol edilsin, herkese bu kadar kolay izin verilmesin, herkes vatandaş yapılmasın” derken ırkçılık yapmıyor, sadece geleceğimizi korumaya çalışıyorduk. Ne yazık ki koruyamadık.

Şimdi aramızda, ilişkilerin bir gün bitebileceğinin bilincinde olmayanlar, uyuşturucu etkisinde araç kullananlar, küçük çocuklara bile farklı gözle bakanlar dolaşıyor.

(Ayşe Akınlı)

Ülkemin Sporcusu:

Akdeniz Oyunlarında yok.

İslami Dayanışma Oyunları yapılıyor. Orada da yokuz.

Avrupa ‘da zaten yoktuk!

Kıbrıs’lılığımız komşuya, Türk’lüğümüz Türk Dünyasına, Müslümanlığımız da İslam Alemine yetmedi.

Biz aslında yokuz.

Tek gerçek bu.

Gerisi boş Politika lafazanlıkları.

(Eralp Şerifoğlu)

OKUYALIM - ÖĞRENELİM

KKTC'NİN YAPAY GÜZELLİKLERİ

KKTC'nin doğal olmayan, insan eli ve katkısıyla oluşturulan güzelliklerinin başında Güngör Zibilliği gelir.

Güngör Zibilliği Yellowstone'ın şifalı gayzerlerine, Etna Yanardağının dumanı tüten kraterine ve Olimpos Dağının hiç sönmeyen ateşine taş çıkartan bir insan eli harikasıdır.

Güngör Zibilliginden çıkan ve ağır metaller ve toksik atıklar içeren şifalı gazlar başta Hamitköy, Değirmenlik ve Dikmen olmak üzere tüm bölgenin ve Lefkoşa'nın enerji ve uzun yaşam kaynağıdır.

Zibilliğimiz KKTC'nin en önde gelen turistik merkezidir. Bölge halkı tesisin turizm gelirlerinden önemli bir pay almaktadır. Bunun daha da geliştirilmesi ve tesisin daha fazla yakılması icin projelere geliştirilmektedir.

Bu güzelliği bizlere bahşeden, idamesinde katkısı olan başta Ulusal Billük Partisi olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkürü bir borç bilirim

(Cenk Özdağ)

Di YORUM

Hala daha dostluk, arkadaşlık ve kardeşliği siyaset ile harmanlamaya çalışıp ötekileştırme, başkalaştırma çabasında olanlar toplumsal uzlaşıyı bilmeyen hazmedemeyen zavallı durumundan kurtulamamış aciz olanlardır.

(Hüseyin Cumaoğlu)

"Eskiden tehlikenin nereden geleceğini bilirdik!!!!"

Şimdilerde şiddet her yerde sizi bulabilir

Okulda, yolda, bakkalda, makinist dükkanınızda, evinizde, kaldırımda, denizde, kafede - kısacası her yerde

Bir suçunuz olmasına gerek yok, bu ülkede yaşadığınız için zaten suçlusunuz!

Ve "KKTC dünyanın en güvenli ülkesidir" diyorlar

En acısı da bu cümleye inananların sayısının çokluğu!

Yazık..............

(Ufuk Çağa)

Pardon ama Türkiye sabah akşam iki devletli çözüm derken, neyin ev ödevini yapıyoruz? Türkiye açıkça federasyon öldü derken, görüşülmek istenen ev ödevi nedir? Özlü konu nedir? Bence bu şartlarda daha fazla sonuç vermeyecek görüşmeye hiç gerek yok. Herkes gerçek niyetini ortaya koymadan selam bile vermeye gerek yok. Kıbrıs sorunu metodoloji ya da Luricina kapısı sorunu değildir. Önce bunu anlayalım. Neyse, ben gidip mangal yakıyorum, tatildeyim

(Ulaş Barış)